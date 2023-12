Maltempo in Italia e in Europa, con nevicate, vento forte e piogge intense

La Svizzera è stata colpita da forti nevicate che hanno causato disagi e incidenti su strade, ferrovie e aeroporti. Nella città di Coira, due pedoni sono stati investiti da auto e altri sette incidenti sono avvenuti per la caduta di alberi e muri. Il traffico ferroviario verso la Germania è stato interrotto per la neve, e anche i voli da Zurigo a Monaco sono stati cancellati. L’aeroporto di Monaco ha sospeso le operazioni fino alle 16. Il rischio di valanghe è elevato in alcune zone dei Grigioni e del Vallese, dove sono previste valanghe spontanee, in parte molto grandi.

La Baviera è stata colpita da forti nevicate che hanno causato la paralisi dei trasporti aerei, ferroviari e pubblici a Monaco. L’aeroporto è stato chiuso fino a domenica mattina e 760 voli sono stati cancellati. Sono caduti più di 40 cm di neve nella notte e le autorità hanno consigliato ai residenti di non uscire di casa. Anche la partita di calcio tra Bayern e Union Berlin è stata rinviata per il rischio di crollo del tetto dello stadio Allianz Arena.

Il forte vento che ha soffiato in diverse regioni italiane ha causato vari problemi e danni. Nelle Marche, una gru si è piegata a Castel di Lama e dovrà essere rimossa per sicurezza. Molti alberi sono caduti sulle strade nelle zone di Jesi e Senigallia, e un fienile è andato a fuoco ad Arcevia. Nel Maceratese e nel Fermano, il vento ha provocato anche incendi e guasti alla rete elettrica. In Emilia-Romagna, il vento ha raggiunto raffiche fino a 100 chilometri all’ora sulla costa e oltre 140 chilometri all’ora sui crinali appenninici. Nel Riminese, sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di rami e alberi, e alcuni tralicci e impalcature sono stati danneggiati. In Liguria, il vento ha superato i 140 chilometri all’ora in alcune zone, e ha causato frane, mareggiate e piene dei fiumi. Il mare è stato agitato con onde fino a 3.4 metri, e ha portato detriti sulle strade costiere. Le precipitazioni sono state diffuse e moderate, ma non hanno creato particolari criticità.

La perturbazione atlantica ha portato pioggia e neve sul Trentino, dove è stata emessa un’allerta gialla della Protezione civile fino alle 18 di oggi. Il limite delle nevicate è stato alto, tra i 2.400 e i 2.600 metri, e le precipitazioni sono state abbondanti, con oltre 100 millimetri in alcune zone. Domani il tempo migliorerà, ma le temperature caleranno. La neve ha imbiancato anche il lago di Caldonazzo e le sue località. Anche la Lombardia ha visto la neve, soprattutto nella provincia di Sondrio, dove la strada statale 36 è stata chiusa per una bufera. In Alto Adige, nevica tra Vipiteno e il passo del Brennero, e il limite delle nevicate scenderà sotto i 1.000 metri nella notte. Si attendono fino a 40 centimetri di neve alle quote più alte.