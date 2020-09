Maltempo in Campania: un tornado si abbatte a Casal di Principe, nel casertano

Come vi abbiamo comunicato poco fa, come previsto una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Campania, con diversi danni e disagi.

La forte instabilità atmosferica ha dato vita anche a un tromba d'aria (o tornado) che si è abbattuta violentemente sulla località di Casal di Principe e dintorni.

Notevoli i danni causati dal vortice d'aria, che è durato pochi istanti ma ha creato comunque devastazione nel suo tragitto. Segnalati piccoli crolli di muri, cartelloni pubblicitari divelti e diversi alberi sradicati dal suolo. Volate via anche alcune tegole di abitazioni. Per fortuna pare che le raffiche di vento più violente si siano abbattute prevalentemente nella zona del cimitero comunale di Casal di Principe, lontano dalla zona più popolata.