Maltempo in Campania: Castellabate devastata dal nubifragio, le immagini

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo come preannunciato sulla Campania, creando pesanti disagi soprattutto nel salernitano e nel territorio del Cilento.

Situazione critica oltre che ad Agropoli anche nella zona di Castellabate. Strade trasformate in fiumi di fango e detriti, auto trascinate per decine di metri, case e negozi invasi dall'acqua. Questo le scenario di queste ore, in particolar modo nella frazione di Santa Maria di Castellabate dove la situazione appare più difficile.

Il sindaco di Castellabate ha diffuso una nota: "Tutta la cittadinanza è invitata a rimanere nelle proprie abitazioni ed evitare qualsiasi spostamento non necessario ed urgente. Si tratta di una seria calamità naturale. Si consiglia di abbandonare scantinati e/o interrati e piani terranei più a rischio allagamenti. Sono in corso gli interventi e operazioni su tutto il territorio per la sicurezza, per cui si richiede la massima collaborazione da parte di tutti, anche per non intralciare le operazioni".