Maltempo Emilia Romagna: temporali e vento forte causano danni nel riminese

Il maltempo che ha colpito ieri l'Emilia Romagna con temporali localmente intensi ha causato qualche danno sulla provincia di Rimini.

In particolare, nel tardo pomeriggio di Martedì i vigili del fuoco sono dovuti intervenire Verucchio, comune del riminese alle porte di San Marino, dove le lastre di copertura di un capannone aziendale sono state danneggiante dal vento e risultavano pericolanti. I vigili, saliti con l'autoscala fino al tetto, hanno provveduto a rimuovere le parti sconnesse e a mettere in sicurezza la zona. L'intervento si è verificato in via Pertini.

Intorno alle 21 di ieri,invece, i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Rimini, in via Covignano, dove era crollato un albero sulla strada. Non si registra nessun ferito.