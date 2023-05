Maltempo Emilia Romagna: morto un uomo travolto dall'acqua a Castel Bolognese

Si conta una vittima purtroppo in seguito all'eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta da ieri sull'Emilia Romagna. Un uomo di 80 anni è morto questa mattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del fiume Senio, esondato dopo le piogge torrenziali cadute nella giornata di ieri e in nottata.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe andato in bicicletta in una strada che era stata chiusa per precauzione e sarebbe morto annegato. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti in un momento concitato dovuto anche alle altre numerose emergenze che riguardano il paese.

