Maltempo e neve in Calabria: intensa nevicata su Cosenza!

Campania, Basilicata e Calabria sono state le regioni più colpite dal maltempo e dalla neve nel corso della giornata odierna. I fiocchi bianchi hanno raggiunto le basse quote, generalmente i 300 metri, soprattutto su Campania meridionale, Irpinia e Calabria settentrionale.

Neve arrivata a Potenza e soprattutto su Cosenza: sulla città calabrese situata nella Valle dei Crati, a 300 metri di quota, si è scatenata una fitta nevicata.

In pochi minuti Cosenza è stata imbiancata dalla neve e in breve tempo si è creato un manto nevoso di alcuni centimetri. Spettacolari le immagini che mostrano Cosenza imbiancata dalla neve.



Forti nevicate si sono registrate in Appennino, oltre i 600-700 metri, con accumuli importanti (anche oltre 15-20 cm sulla Sila). Fiocchi di neve arrivati anche sulle Murge baresi, sul Subappennino e sulle colline dietro Napoli.