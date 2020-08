Maltempo al Nord, tragedia in Lombardia: colata di fango travolge automobile

Violente precipitazioni e temporali si sono abbattuti nel corso delle ultime ore sulle aree montuose e pedemontane della Lombardia.

In seguito a un nubifragio una frana si è verificata attorno alle 17 in Valtellina, nella provincia di Sondrio. Una grossa colata di fango e detriti si è riversa sulla strada in località Chiareggio, frazione in quota di Chiesa in Valmalenco.

La frana ha travolto purtroppo un'auto di passaggio con quattro persone a bordo: due adulti e due bambini (una famiglia). Il bilancio è drammatico: i due genitori sono morti insieme alla bambina; l'altro figlio,di 5 anni, è stato trasportato in elicottero all`ospedale Papa Giovanni di Bergamo e sarebbe in gravissime condizioni.

Sul posto è intervenuto il soccorso alpino di Morbegno, l`elicottero del 118 di Sondrio e quello di Como, due ambulanze e l`automedica. Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Non è ancora noto se ci siano altre persone sotto la frana.