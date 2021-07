Maltempo al Nord: frana disastrosa nel comasco, situazione difficile in molte zone della provincia

Sono pesanti i danni causati dal maltempo nel comasco, dove nel pomeriggio di oggi si sono abbattuti violenti temporali che hanno scaricato ingenti quantitativi d'acqua in poco tempo.

Disagi vengono segnalati in gran parte della provincia per allagamenti, frane, smottamenti, danni causati dal vento. Segnalati interventi in tante località, tra cui Cantù, Olgiate Comasco, Uggiate Trevano, Como (Tavernola) e Zelbio.

Ma la situazione più complicata è a Blevio, dove una grossa frana si è staccata nella zona di Capovico. Massi, terra, alberi e detriti vari hanno ricoperto strade e travolto alcune automobili in un'area abitata. La strada Lariana è stata completamente bloccata sia a Blevio che a Torno. Almeno 4 le famiglie sfollate, ma per fortuna non sembrano esserci feriti o vittime.

A Como, per la precisione a Tavernola, allagato il sottopasso vicino al Breggia, con due persone che sono state tirate fuori dall`auto dai vigili del fuoco. La provincia è stata colpita anche da pesanti grandinate.