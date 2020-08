Maltempo al Nord: fortissimo temporale investe Verona, tanti danni

I primi forti temporali hanno preso vita nelle ultime ore sulle regioni settentrionali, colpendo in particolar modo Lombardia orientale, Veneto ed Emilia Romagna.

Una cella temporalesca di forte intensità sta interessando il veronese, compreso il capoluogo, con pioggia a carattere di nubifragio e purtroppo anche grandinate che stanno causando danni e disagi. Il temporale ha inoltre prodotto raffiche di vento che hanno raggiunto gli 80 km/h, spezzando rami e alberi e danneggiando diverse case.

Molte strade e piazze si sono trasformate in fiumi di acqua e grandine (come possiamo vedere dalle immagini). Gli allagamenti e i danni causati dal vento stanno richiedendo proprio in questi minuti molti interventi dei vigili del fuoco, sia in città che nell’hinterland veronese.

Fonte: Meteo4 Verona (Facebook)