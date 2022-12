Maltempo al Nord: forti nevicate fino in pianura in Piemonte, si imbianca Torino

Come da noi ampiamente previsto, l'ondata di maltempo in azione sull'Italia centro-settentrionale sta portando nevicate fino a bassa quota al Nord-Ovest, nelle ultime ore anche in pianura in Piemonte.

In tarda mattinata ha iniziato a nevicare a Torino, con una temperatura attorno agli zero gradi. Già imbiancati tetti, automobili, piazze. La neve sta cadendo anche in altre città piemontesi come Cuneo, Asti, con accumuli di qualche centimetro. Accumuli di oltre 10 centimetri a Mondovì, nel cuneese (immagine a seguire).

Piove invece a Novi Ligure, Ovada e a Serravalle sul basso Piemonte vicino al confine con la Liguria (almeno fino alle 15:30).

Nevicate più abbondanti si stanno verificando sulle Alpi, con qualche disagio. Il maltempo ha portato a chiudere, dalle 17 di oggi, la strada statale 21 "del Colle della Maddalena". Il provvedimento è stato adottato sulla base del Bollettino di Arpa Piemonte, del Bollettino Valanghe Aineva pubblicato ieri 14 dicembre, dell'avviso di condizioni meteo avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile e della nota trasmessa dalla Commissione Locale Valanghe che riportano nevicate significative sui settori alpini, compreso il Piemonte meridionale.

Piogge intense cadono invece sull'Appennino settentrionale fino a quote molto elevate, con locali episodi di pioggia che congela al suolo in alcune vallate, dovuta a temperature superiori allo zero in quota e lievemente sotto lo zero al suolo.

La neve potrà continuare a cadere fino in pianura fino alla tarda serata sul Piemonte, a seguire è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.