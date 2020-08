Maltempo al nord: forte temporale con grandine su Asti

La perturbazione ampiamente prevista nei giorni scorsi sta facendo il suo ingresso al nord proprio in queste ore. L'aria fresca proveniente da Francia e Svizzera sta scorrendo al di sopra di un cuscino di aria molto calda e umida presente in pianura Padana, scaturendo importanti contrasti termici da cui prendono vita temporali estesi e violenti.

Tutta la fascia pedemontana tra Piemonte e Veneto sta facendo i conti con numerosi temporali, anche intensi e carichi di grandine. È il caso di Asti, dove nel pomeriggio si è abbattuta una forte grandinata che ha causato non pochi danni. Fortunatamente i chicchi di ghiaccio non sono stati molto grandi (massimo 2 cm di diametro) ma l'intensità è stata davvero notevole. Prati, strade e reti sono stati sommersi dalla grandine.

Ci sono danni nelle campagne astigiane a seguito della grandinata. Segnalati anche allagamenti e rami caduti: colpita duramente la zona a nord di corso Dante e il centro storico con corso Alfieri e via Cavour allagati.



Nel corso del week-end il maltempo avvolgerà quasi tutto il settentrione e si estenderà alle regioni centrali. Nel frattempo scenderanno ulteriormente le temperature tanto da portarsi sotto i 25°C su tutto il Piemonte anche in pieno giorno.