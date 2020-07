Maltempo al Nord: devastante grandinata nel varesotto, danni ad agricoltura, abitazioni e automobili

Dalla notte la Lombardia è sotto l'azione di un esteso e intenso sistema temporalesco (come vi abbiamo raccontato in altrri articoli), che sta causando numerose criticità e danni.

Nell'area nord-occidentale della regione si sono abbattute in nottata e all'alba anche violente grandinate, che hanno danneggiato molti campi coltivati, giardini, e anche alcune automobili e vetri di abitazioni.

Grandine di grossa taglia si segnala in particolare nell'area del basso varesotto: fra le località di Daverio, Morazzone, Castronno, Carnago, Venegono, i chicchi di grandine hanno raggiunto i 5-6 centimetri di grandezza. Pesanti i danni, ancora da quantificare.