Lazio: forti mareggiate devastano i lidi del litorale di Latina

La forte perturbazione giunta sull'Italia ha portato nella notte forti venti e mareggiate sul litorale tirrenico che hanno causato ingenti danni.

A farne le spesa soprattutto la costa laziale dove la forza del mare ha danneggiato numerosi lidi balneari, che si apprestavano ad aprire i battenti dopo le difficoltà legate all'emergenza sanitaria.



La situazione più critica è nella provincia di Latina, dove decine di stabilimenti hanno subito danni. Il mare ha divorato metri e metri di spiaggia, travolgendo lettini, ombrelloni e in alcuni casi danneggiando strutture. Lido di Latina, Terracina, Sperlonga sono fra le zone più colpite.

Gli operatori sono impegnati in queste ore a rimediare, per quanto possibile, ai danni a rrecati da questa forte ondata di maltempo.