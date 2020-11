Intense nevicate in Appennino, tanta neve a Capracotta

L'aria fredda inizia a farsi sentire anche sulle regioni del sud, dove imperversa un vasto ed intenso vortice di bassa pressione. Le temperature stanno scendendo rapidamente e questo permette il ritorno della neve in Appennino a quote via via sempre più basse! Ieri sera sono arrivati i primi fiocchi di neve della stagione su Capracotta, in Molise, ma è nella notte che si è scatenata una vera e propria bufera di neve.

Continua a nevicare intensamente sulla località "regina della neve", tra le più nevose in Italia e in Europa per la sua particolare posizione geografica e la sua altitudine. Capracotta si trova infatti a 1400 metri di quota ed è ben esposta alle correnti da est cariche di freddo e neve.

Il risveglio, questa mattina, è da pieno inverno nella piccola località dell'alto Molise: la temperatura è di -0,6°C e al suolo sono presenti diversi centimetri di neve fresca.

Continuerà a nevicare fino al tardo pomeriggio su Capracotta, mentre i fiocchi si spingeranno fin verso i 1000 metri in Molise.

Tantissima neve anche tra Basilicata e Calabria settentrionale oltre i 1300 metri di quota.