Improvviso nubifragio nel Lazio, pesanti allagamenti ad Anzio (Lavinio)

Sono bastati i primissimi cenni di cambiamento del tempo dopo tanta alta pressione e siccità per mandare in tilt diverse strade del romano, soprattutto quelle di Anzio, sulla costa laziale. L'aria più fresca proveniente da ovest sta approfittando del graduale indebolimento dell'anticiclone per portare piovaschi e locali acquazzoni, perlopiù tra Toscana e Lazio.

Da questa notte si susseguono numerosi rovesci tra le province di Roma e Latina, con accumuli mediamente attorno ai 20-30 mm.

Un improvviso nubifragio si è abbattuto nella località di Anzio, in particolare sulla frazione di Lavinio, dove la situazione è degenerata in pochi minuti. Il forte acquazzone ha allagato le strade e in alcuni tratti ha sommerso parzialmente alcune automobili. Un fiume d'acqua in piena è presente lungo Via della Fonderia, dove la viabilità è in tilt.



L'instabilità proseguirà anche nel resto della giornata, addirittura risultando ben più incisiva nel corso della serata e nella notte. Ci aspettiamo acquazzoni localmente intensi sulle coste laziali, specie tra Roma e Latina.