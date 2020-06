Grosso tornado si abbatte nell'area di Instanbul (Turchia), ci sono danni

Continua la fase di maltempo sull'area balcanica e sulla Turchia per effetto di una vasta circolazione d'aria fresca e instabile che alimenta forti temporali e precipitazioni abbondanti.

Le immagini che vi presentiamo in questo articolo mostrano una grossa tromba marina che si è formata quest'oggi nella località di Büyükçekmece, situata sulle sponde del mar di Marmara, poco a ovest di Istanbul.

Il vortice, di notevoli dimensioni, si è generato probabilmente in mare e ha raggiunto la terraferma provocando dei danni, prima di dissolversi. Secondo notizie locali, il tetto di una fabbrica (nei pressi della stazione metro di Had?mköy) è stato strappato via dalla tromba d'aria. Danneggiata anche una stazione di rifornimento carburante.

Sulla zona si sono abbattute pioggia e grandine. Non si registrano al momento feriti.