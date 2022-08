Grandinate devastanti in Francia, domani possibili fenomeni estremi anche sull'Italia

La vasta saccatura nord-atlantica protesa sull'Europa occidentale sta portando forti temporali in queste ore sulla Francia orientale, con fenomeni localmente violenti.

Una pesante grandinata, originata probabilmente da una supercella temporalesca, si è abbattuta nel pomeriggio nell'area del dipartimento del Doubs, al confine con la Svizzera. Ecco un video girato durante la grandinata dall'interno di una veranda di un'abitazione. I chicchi di grandine hanno raggiunto anche i 6-8 centimetri di diametro.

Negli ultimi minuti temporali grandinigeni stanno colpendo anche l'Occitania e in particolare l'area di Montpellier. Fenomeni del genere potranno manifestarsi anche in Italia nelle prossime ore e soprattutto nella giornata di domani, con il progressivo avanzare verso est della saccatura. Ricordiamo che è stata emessa un'allerta meteo da parte della Protezione Civile.