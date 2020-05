Grandinata in Argentina: chicchi fino a 23 cm di larghezza, potrebbe essere record mondiale!

Due anni fa in Argentina, nella provincia di Córdoba, si verificò una grandinata estrema che produsse danni e fece notizia soprattutto per gli enormi chicchi di ghiaccio che caddero violentemente al suolo.

Ora, a distanza di tempo, i ricercatori della Penn State University, approfondendo questo evento avvenuto l'8 febbraio 2018 a Villa Carlos Paz, hanno dichiarato che probabilmente questa grandinata ha stabilito il record mondiale. Potrebbe essersi trattato cioè della grandinata più grossa registrata al mondo.

La grandine misurava tra 7,4 e 9,3 pollici di diametro, quindi fino a 23 cm! Una misura eccezionale.

"È incredibile", ha dichiarato Matthew Kumjian, professore associato presso il Dipartimento di meteorologia e scienza dell'atmosfera a Penn State, in un comunicato stampa. "Questa è la faccia estrema di ciò che può essere la grandine."



Il record attuale, che potrebbe presto lasciare il posto a questa impressionante grandinata avvenuta in Argentina, appartiene alla grandine caduta il 23 Luglio 2010 a Vivian, in Sud Dakota.

Perché la grandine può raggiungere queste dimensioni? Fenomeno così estremi dipendono da forti turbolenze presenti all'interno della nube temporalesca che genera la grandinata. Il chicco di grandine è sottoposto a un ciclo di sali-scendi (correnti verticali) e, mentre viene portato a quote elevate, l`acqua sulla superficie del cristallo gela; durante questi cicli il cristallo di ghiaccio accresce il suo volume aggregandosi con altre goccioline. Quando il peso del chicco di grandine è tale da vincere la forza delle correnti ascensionali, questo precipita al suolo. Le sue caratteristiche dipendono quindi dalla nube che lo ha generato: maggiore è l`intensità delle correnti verticali della nube, maggiori saranno il peso e le dimensioni del chicco. Quando abbiamo correnti verticali estremamente intense ecco che possono cadere chicchi di grandine enormi.