Grandinata distruttiva a Cittadella (Padova)

Dopo i violenti temporali del pomeriggio che hanno causato ingenti grandinate sulla pedemontana trevigiana, un altro fronte temporalesco sta colpendo in serata l'area fra padovano, vicentino, trevigiano e veneziano, provocando piogge torrenziali, tempeste di fulmini, raffiche di vento e nuove grandinate di media-grossa taglia.

Il vasto temporale è in moto verso sud-est e sta lasciando dietro di se una scia di devastazione e danni, soprattutto causati dal vento e dalla grandine. Il temporale ha assunto sicuramente caratteristiche di supercella, ovvero un sistema temporalesco caratterizzato da rotazione mesociclonica, che può generare anche un tornado oltre a grandinate di grosse dimensioni.

Secondo le ultime segnalazioni, i comuni maggiormente colpiti dalla grandine sono Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Tombolo e San Giorgio in Bosco.

I grossi chicchi di ghiaccio, che in alcuni casi hanno raggiunto il peso di 150 grammi e superato i cinque centimetri di diametro, precipitando hanno distrutto i tetti e le tapparelle di diverse abitazioni. Ad essere danneggiate anche le carrozzerie e i vetri delle auto parcheggiate nei cortili e lungo le strade.