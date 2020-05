Grandinata devastante in Texas: le immagini

Un'eccezionale grandinata si è verificata nella giornata di ieri in Texas, con dimensioni impressionanti e abbastanza rare anche per uno stato "abituato" a eventi estremi di questo tipo come quello americano.

La grandinata è stata originata da una supercella temporalesca dotata di elevate correnti ascensionali all'interno del temporale. I chicchi di grandine hanno raggiunto i 12-14 centimetri di larghezza, come si può vedere dalle immagini che arrivano dalla città di Burkburnett, nel nord del Texas al confine con l'Oklahoma.

Violenti temporali hanno colpito buona parte del Texas settentrionale e in particolare le contee di Collin, Denton, Parker, Wise. Inevitabili i danni: vento e grandine hanno danneggiato tetti, finestre, automobili, alberi.