Genova: tromba marina arriva sulla costa di Voltri

Il maltempo si intensifica su tutto il nord-ovest a causa di una forte perturbazione in avvicinamento dalla Francia. Nubi e piogge diventano sempre più presenti e poco fa sono spuntati i primi fenomeni rilevanti della giornata.

Ci riferiamo alle trombe marine, un fenomeno tipico del mar Ligure durante le forti ondate di maltempo. Diverse trombe marine si sono sviluppate nelle ultime ore in mare, davanti alla costa genovese.

Poco fa una grossa tromba marina è riuscita a raggiungere la costa in direzione di Voltri, proseguendo poi il suo cammino sulla terraferma per decine di metri.

Col passaggio dal mare alla terraferma la tromba marina è divenuta una tromba d'aria a tutti gli effetti, ma ovviamente ha perso rapidamente energia. Al momento non risultano danni a cose o persone.