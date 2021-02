GENOVA avvolta dalla NEBBIA di MARE: immagini suggestive!

Si chiama CALIGO, la nebbia di mare che si forma sotto particolari condizioni anticicloniche che si presentano tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera.

L'aria caldo-umida, scorrendo sopra la superficie del mare ancora fredda, tende a condensare in banchi di nebbia radenti alla superficie marina. Basta che il vento si orienti temporaneamente da sud per far giungere la nebbia fino in costa e in questo caso anche sulla città di Genova.

Il fenomeno ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledi), dando spettacolo durante la serata e la notte. Questa mattina la nebbia di mare era ancora presente, ma limitata alla ristretta fascia costiera:

La prerogativa per far si che la Caligo non evolva in Maccaja (ovvero le classiche nubi basse della costa ligure) è la presenza di uno strato di aria più secca posto tra i 400 e gli 800 metri di altezza. In questo modo l'umidità non può sfuggire verso l'alto, restando intrappolata nei bassi strati:

Fenomeni come questi non sono rari a Genova alla fine dell'inverno. Ciò che ha stupito è stata la persistenza del fenomeno e la sua estensione a gran parte della costa ligure.

Questa situazione potrebbe ripetersi anche nella giornata odierna, mentre da domani (venerdi) il calo della pressione dovrebbe scongiurare ulteriori ritorni nebbiosi sul Capoluogo Ligure.

Situazione meteo LIVE:

