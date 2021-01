Gelo sin sulle rive dell'Emilia Romagna: spiaggia congelata a Marina di Ravenna

Il gelo che negli ultimi giorni ha avvolto il nord Italia è riuscito ad estendersi sin sulle coste del Veneto e dell'Emilia Romagna: il costante accumulo di aria gelida nei bassi strati, favorito da forti inversioni termiche notturne grazie ai cieli sereni, si è fatto sentire non solo sulla pianura Padana centro-occidentale ma finanche sui litorali adriatici. In aperta campagna, tra Lombardia ed Emilia, si sono toccate temperature anche di -8°C, ma anche sulle coste emiliane e romagnole la colonnina di mercurio si è portata sotto lo zero.

Il crollo termico ha favorito la formazione di neve da nebbia, galaverne, gelate e brinate. Per quanto riguarda le spiagge emiliano-romagnole questa mattina sono state registrate diffuse gelate praticamente a ridosso del mare. L'immagine arriva dalla spiaggia di Marina di Ravenna, totalmente ricoperta dal ghiaccio dopo che la temperatura si è portata a -2°C questa notte. Foto a cura di Federico Liverani.