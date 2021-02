Gelo russo irrompe in Germania, bufere di neve e anche gelicidio in atto

L'aria molto fredda di origine russo-siberiana si sta incamminando verso le pianure del centro Europa e sulla Gran Bretagna, dove ha portato nevicate diffuse e fino in pianura e sulle coste, Londra compresa.



Ancora ai margini l'area del Mediterraneo, alle prese con perturbazioni atlantiche a catena: qui l'aria gelida inizierà ad affluire solo a partire da venerdì con effetti tutti ancora da verificare.



Il gelo sta avvolgendo in questi minuti Polonia, Danimarca e tutta la Germania centro-settentrionale dove le temperature stanno scendendo vertiginosamente. Addirittura si registrano temperature sino a -10°C sulla Germania nord-orientale fino in Sassonia (a quote di pianura). L'arrivo dell'aria gelida ha favorito anche tempeste di neve che localmente hanno depositato oltre 20 cm di manto nevoso.



Sui settori meridionali tedeschi sono stati registrati anche fenomeni di gelicidio, ovvero il congelamento della pioggia a contatto col suolo. Questo è stato causato dall'arrivo del gelo nei bassi strati mentre alle alte quote era ancora presente aria più calda di provenienza atlantica. Ecco spiegata la caduta della pioggia che, una volta arrivata sul suolo gelido, si è trasformata in ghiaccio creando notevoli disagi.