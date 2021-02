Gelo e neve arrivano in Calabria: imbiancate le spiagge del catanzarese! [FOTO]

Dopo le nevicate che hanno imbiancato pianure e tratti costieri della Puglia nella giornata di ieri, la forte ondata di freddo di origine siberiana ha portato la neve anche in Calabria, fin sul livello del mare.

Fra la notte e le prime ore del mattino precipitazioni nevose hanno interessato le aree interne e i settori ionici della regione. Una coltre bianca ha raggiunto in particolare le zone ioniche del Catanzarese, sia nell'entroterra che lungo la cosa. Imbiancati ampi tratti di spiaggia, come a Sellia Marina e Cropani Marina.

Nevicate, con diversi centimetri di accumulo, anche nel cosentino. Scuole chiuse, di ogni ordine e grado, in alcuni comuni pedemontani della Sila Greca.

Non sono mancati dei disagi, soprattutto alla circolazione stradale.