Gelicidio su Trento e tutta la Valsugana, raffica di incidenti in atto - Massima attenzione

Gelicidio in atto a Trento, numerosi incidenti in atto. La pioggia congela al suolo con temperature fino a -1°C.



Iniziano a farsi sentire i primi effetti delle correnti più miti provenienti da sud, le quali scorrendo su aria ancora gelida presente al suolo provoca il fenomeno del gelicidio.

La "pioggia che gela" sta attualmente interessando perlopiù le valli alpine, in particolare in Trentino dove nello strato d'aria in prossimità del suolo troviamo temperature tra -0.2 e -1°C. In alta quota, invece, le temperature sono di poco superiori allo zero: insomma ci troviamo davanti al perfetto mix per ottenere il gelicidio.

Gravi sono i disagi su Trento e tutta la Valsugana: le strade sul fondovalle presentano vaste lastre di ghiaccio causate proprio dal congelamento della pioggia che, leggera, cade al suolo. Al momento vengono registrati decine di incidenti e tamponamenti, ma fortunatamente non dovrebbero esserci vittime. Al momento il traffico è bloccato sulla SS47 della Valsugana a causa del ghiaccio, che ha provocato tamponamenti a catena da Civezzano a Trento. Comunque i mezzi di soccorso sono in azione e in caso di novità vi aggiorneremo nei prossimi minuti.

Ma perché piove e non nevica? Semplicemente perché la temperatura alle medio-alte quote (sopra i 300-400 metri) è superiore allo zero e questo determina lo scioglimento dei fiocchi di neve man mano che scendono verso il basso. Le gocce di pioggia quindi raggiungono il suolo dove trovano una temperatura sotto lo zero e, non facendo in tempo a ritrasformarsi in fiocchi di neve, si congela su strade, prati, tetti ed ogni genere di superficie.