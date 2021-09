Gargano: violenta grandinata nella foresta Umbra, è tutto bianco

I primi forti temporali pomeridiani stanno colpendo duramente il Gargano a suon di tuoni, fulmini e grandinate. Un violento temporale si è sviluppato sulla Foresta Umbra, alle spalle di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo.

Il temporale ha scatenato una forte grandinata che ha imbiancato il terreno per lunghi tratti, come durante una nevicata in pieno inverno. Ovviamente si tratta solo di grandine: la temperatura, durante il rovescio, è crollata fino a 10.5°C ad una quota di circa 800 metri di altitudine.