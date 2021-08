Friuli: grandinata devastante su Azzano Decimo, chicchi giganteschi e danni ingenti

Azzano Decimo è una delle località più colpite dall'impressionante grandinata che interessato il pordenonese. Vi avevamo già mostrato le prime immagini dei grossi chicchi e dei danni nelle varie località della provincia, ma dopo un ulteriore sopralluogo la situazione risulta essere ben peggiore.

I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni davvero esagerate, probabilmente storiche per quanto riguarda Azzano Decimo. Mai prima d'ora erano caduti chicchi di grandine di tali dimensioni, ovvero con diametri superiori ai 7-8 cm. Alcuni chicchi, o meglio dire blocchi di ghiaccio, hanno raggiunto i 10 cm di diametro.

La grandinata ha causato danni ingenti alla vegetazione e purtroppo anche ad auto e case. Decine di parabrezza sono andati in frantumi e lo stesso destino l'hanno subito finestre, lampioni, tendoni e oggetti di plastica. Ci sono danni anche ai muri di alcune abitazioni.

Fortunatamente non ci sono feriti o vittime.