Freddo e maltempo: nevicate in Emilia, Sardegna e Appennino centrale

L'irruzione fredda in atto in queste ore sul centro-sud sta favorendo un progressivo calo delle temperature e soprattutto l'arrivo della neve a quote sempre più basse, addirittura a tratti fino in bassa collina.

Sta nevicando attorno agli 800 metri in Sardegna, mentre in Emilia Romagna i fiocchi bianchi si sono spinti nella notte sin verso i 300-400 metri di altitudine. Sta nevicando anche su Marche e Abruzzo in alta collina, ma negli ultimi minuti la neve sta rapidamente scendendo di quota soprattutto tra ascolano e teramano.

La foto arriva da Sestola, tra Toscana ed Emilia, dove sono caduti diversi centimetri di neve tra ieri sera e la notte.