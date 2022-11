Fortissimo temporale su Lamezia Terme, ci sono danni

Un violento temporale si è abbattuto in tarda mattinata su Lamezia Terme causando ingenti danni (come abbiamo visto in questo articolo). La città e i comuni limitrofi dell'hinterland Lametino sono stati colpiti da un forte downburst, cioè da intense raffiche di vento lineari provocate proprio dal passaggio del temporale.

Il fenomeno ha provocato ingenti danni che hanno richiesto l'intervento di numerose squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno avuto un gran da fare a causa di allagamenti, piccoli smottamenti, alberi divelti, tetti di palazzi scoperchiati che, in alcuni casi, sono finiti su auto parcheggiata sotto le abitazioni.

Disagi si sono verificati anche all'aeroporto di Lamezia terme dove alcuni voli sono stati dirottati a Brindisi a causa delle condizioni meteo proibitive. Non si segnalano feriti.