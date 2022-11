Fortissime mareggiate si abbattono sul Lazio: devastata base nautica di Formia

A pochi giorni dal nubifragio che ha colpito la città, Formia deve fare i conti con una nuova emergenza provocata da una fortissima mareggiata, ampiamente preannunciata nei nostri articoli.

Ingenti i danni provocati dalle violente raffiche di vento e del mare in tempesta sul litorale di Formia, come su gran parte della costa pontina. La base nautica è stata letteralmente devastata dalla mareggiata, come documenta un video pubblicato sulla pagina Facebook della "Lega navale italiana Formia", su cui si legge:

"Il mare ha sfondato le dune e sta continuando ad entrare. I locali spogliatoi e la cala vele sono sommersi da oltre mezzo metro d'acqua e non riusciamo ancora ad entrarci. I gommoni hanno divelto la banchina di attracco e siamo riusciti a recuperarli solo adesso. Non ci resta che fare la conta dei danni e sperare che passi presto. "