Forti venti in Sicilia: albero cade su auto in autostrada Catania-Messina, 3 feriti

Intensi venti di libeccio stanno sferzando la Sicilia causando parecchi disagi dall'area occidentale fino a quella orientale dell'isola.

In mattinata un albero è crollato su due automobili che percorrevano l'autostrada Catania-Messina, tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos: l'incidente ha provocato 3 feriti, per fortuna non gravi. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e 118.

Il forte vento sta creando problemi anche al trasporto aereo: a causa delle cattive condizioni meteo questa mattina quattro voli sono stati dirottati dall`aeroporto palermitano Falcone Borsellino a quello Fontanarossa di Catania.