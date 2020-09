Forti temporali in Sicilia: tornado tra Modica e Ragusa

Come ampiamente previsto nei nostri articoli, la Sicilia è l'unica regione d'Italia a fare i conti col maltempo a causa di una depressione statica che continua ad aleggiare nel basso Mediterraneo. Gran parte della penisola sta vivendo ora pienamente estive con temperature superiori ai 30°C, mentre la Sicilia è ricoperta da nubi, temporali e clima più fresco.

Un forte temporale si è sviluppato nel pomeriggio sulla Sicilia meridionale, nella zona di Ragusa, precisamente tra Modica, Vittoria e il capoluogo: il temporale ha scatenato forti piogge, intense raffiche di vento ed anche un clamoroso tornado la cui entità resta tutt'ora ignota. Dall'immagine diffusa sul web, negli ultimi minuti, dalla pagina facebook "tornado in Italia", si evince come il tornado abbia raggiunto dimensioni ragguardevoli, tanto da poter essere osservato da svariati chilometri di distanza.

Il vortice ha colpito l'area tra Modica e Ragusa, stando alle segnalazioni.

Non ci sono notizie di danni, feriti o vittime al momento. Cercheremo di aggiornarvi nei prossimi minuti in caso di novità.