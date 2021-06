Forti temporali in Piemonte: alberi sradicati e danni ai tetti

Mentre quasi tutta Italia sta facendo i conti con caldo, cieli lattiginosi e afa in aumento, il Piemonte sta vivendo condizioni totalmente differenti, come ampiamente previsto.

Le fresche correnti (in alta quota) provenienti dalla Francia hanno dato vita a forti temporali nel corso del pomeriggio su tutto il Piemonte occidentale. Le celle temporalesche si sono sviluppate nel torinese occidentale, ma si sono rapidamente dirette su novarese, vercellese e astigiano dove i disagi sono stati notevoli.

Il vasto temporale ha attraversato il Piemonte da ovest verso est, causando piogge diffuse e intense, grandinate e soprattutto intense raffiche di vento. È proprio quest'ultimo l'elemento saliente di questo peggioramento: le raffiche di downburst, sviluppate dal temporale, hanno superato certamente i 100 km/h a giudicare dai danni causati. Sia nel novarese, sia nel torinese e sia nell'astigiano il vento ha abbattuto molti alberi, anche con tronchi particolarmente grossi.

Nell località di Ciriè il forte vento ha causato danni anche ai tetti delle abitazioni.