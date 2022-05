Forti temporali al Nord-Est: pesantissima grandinata colpisce la provincia di Trento

Infiltrazioni d'aria lievemente più fresca in quota hanno generato dell'instabilità temporalesca fra il pomeriggio e la serata, con fenomeni (ancora in corso) che hanno interessato principalmente Trentino, nord Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Un temporale particolarmente intenso ha colpito nel tardo pomeriggio la provincia di Trento, provocando forti precipitazioni, grandinate e frequenti fulminazioni.

Esteso fronte di temporali al Nord-Est

Impressionanti le immagini che arrivano da Baselga di Piné, comune a nord-est di Trento, dove si è verificata una grandinata eccezionale che ha creato uno spesso manto di ghiaccio al suolo. Diverse altre zone sono state colpite dalla grandine, come la val di Non, val di Cembra e val di Fiemme.

Per la conta dei danni è ancora presto, ma si temono gravi conseguenze per agricoltura e vegetazione locale.