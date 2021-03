Forti nevicate in Appennino, neve anche a L'Aquila

Nevicate intense in Appennino, la neve arriva anche a L'Aquila.

La forte perturbazione che sta avvolgendo il centro Italia è alimentata da aria mite nord africana e aria più fredda proveniente da nord, ed è esattamente quest'ultima che sta favorendo un calo delle temperature importante su regioni come Marche, Abruzzo e Molise.

Il calo delle temperature ha permesso il ritorno della neve fino a quote di bassa montagna, addirittura fin sui 700 metri di altitudine sull'Abruzzo centro-settentrionale. Dai primi minuti del mattino nevica copiosamente su L'Aquila, dove già si registrano diversi centimetri di neve al suolo, ad imbiancare l'intera città abruzzese.

Nevicate ben più abbondanti in atto oltre i 1000 metri su quasi tutto l'Abruzzo, mentre nevica oltre i 1300 metri su Lazio, Molise e Campania settentrionale.

Entro il termine della giornata potrebbero cadere fino a 20-30 cm di neve fresca su L'Aquila.