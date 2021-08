Forte temporale su Roma: danni e alberi caduti per le strade

Come previsto i temporali hanno coinvolto le aree interne del centro Italia nel corso del pomeriggio. i fenomeni più forti hanno colpito la zona di Roma e le aree interne del Lazio, con fenomeni localmente molto intensi e dannosi.

La Capitale è stata preda delle forti raffiche di downburst generati dai temporali, forti piogge e isolate grandinate. A causa del vento intenso è crollata un parte di tetto in legno di una azienda agricola sulla Prenestina. Non ci sono stati feriti né tra le persone né tra gli animali.

Almeno un centinaio gli interventi dei Vigili del Fuoco nel territorio. I principali interventi hanno riguardato la messa in sicurezza di strade e servizi per agevolare la viabilità nelle zone colpite da allagamenti, in particolare nel quadrante sud e sud-est della Capitale, come in zona Tor Vergata e Tor Bella Monaca, ma anche in via Prenestina, via Palmiro Togliatti e via Tiburtina e in alcune vie del Centro. Ulteriori interventi hanno visto le pattuglie impegnate nelle chiusure momentanee di strade e nel rilievo di danni legati alla caduta di rami o alberi, come in via Emanuele Filiberto, via Nicola Salvi, via dell'Usignolo, via della Giustiniana e piazza Bologna.