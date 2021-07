Forte temporale nel mantovano: venti oltre 100 km/h causano danni

Il forte peggioramento che ieri ha coinvolto tutto il nord Italia, ha purtroppo mostrato segni troppo violenti in alcune località della pianura Padana.

Colpito fortemente dai temporali il mantovano, dove oltre alle piogge intense si sono verificate grandinate e fortissime raffiche di vento. Si tratta del vento di "downburst", raffiche lineari che percorrono decine di chilometri in seno ai temporali: sono sviluppate dal crollo dell'aria fredda dal cuore della nube verso il suolo, al cui impatto inizia a muoversi ad alta velocità verso tutte le direzioni.

Colpita duramente l'area tra Moglia, Gonzaga, Palidano e Bondanello, nel mantovano. Qui le raffiche di vento hanno superato i 100 km/h, tanto che alcuni tetti sono stati divelti o addirittura parzialmente spazzati via. Tanti i danni segnalati.