Forte maltempo in Veneto: devastazione a Chioggia per il forte vento

C'è anche il Veneto fra le zone più colpite dal maltempo di queste ore, dove imperversano piogge abbondanti e forti venti dai quadranti orientali.

Se a Venezia ci ha pensato il Mose (entrato in funzione per la seconda volta dopo il 3 Ottobre) a fermare l`ingresso in città di una importante marea, non è stato lo stesso per altri punti della Laguna Veneta. Nella zona di Chioggia la bora ha infatti causato degli allagamenti.

L'acqua ha creato disagi sul Lungomare e nel centro storico di Sottomarina, quartiere di Chioggia. Ma i danni peggiori li ha creati il vento, con raffiche a tratti vicine ai 100 km/h che hanno abbattuto alberi, cartelloni, segnaletica stradale e anche alcune tettoie, come quella di un supermercato a Borgo San Giovanni, nel comune di Chioggia.

Danni anche al cimitero di Chioggia e agli stabilimenti lungo la spiaggia. Numerose le automobili danneggiate da rami, lamiere e altri oggetti caduti.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, con squadre che stanno giungendo anche da Mestre per fronteggiare l'emergenza.