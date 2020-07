Forte maltempo in Puglia: grandine, venti tempestosi e danni a Ginosa

Come ampiamente previsto la Puglia ha dovuto fare i conti con una severa ondata di temporali oggi pomeriggio, a seguito dell'arrivo di una massa d'aria molto fresca proveniente dal nord Italia.

I forti temporali si sono abbattuti principalmente sul foggiano, sul barese e il tarantino occidentale: numerosi i danni causati dai venti impetuosi generati dalle celle temporalesche, dalla grandine e dalle piogge a carattere di nubifragio.

Non è stata risparmiata dal maltempo l'area di Ginosa, nel tarantino: un violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio su buona parte del territorio, dove ha imperversato per oltre un'ora.

Danni a Ginosa dopo il nubifragio

Il temporale ha scatenato furiosi venti di downburst, ovvero le potenti raffiche generate dal crollo dell'aria fredda dall'alto verso il basso. I venti hanno superato i 100 km/h, con tutte le conseguenze del caso: diversi alberi sono stati abbattuti e scaraventati per le strade, alcuni tetti sono stati danneggiati e finanche alcune finestre sono state rotte.

Il nubifragio ha allagato le strade cittadine paralizzando letteralmente il traffico e causando altri danni.

Danni a Ginosa dopo il nubifragio

Ora il tempo è in graduale miglioramento, ma nuovi temporali potrebbero svilupparsi in serata e nuovamente domani pomeriggio.