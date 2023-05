Forte esondazione sull'Autostrada A14 fra Faenza e ForlÃ¬: autostrada chiusa per decine di chilometri

Continua ad essere difficilissima la situazione in Romagna in queste ore, nonostante l'attenuazione delle precipitazioni. Una eccezionale esondazione del fiume Montone si sta verificando fra i territori di Faenza e Forlì con acqua e fango che hanno invaso pericolosamente l'Autostrada A14, come si vede dalla foto.

Disagi per numerosi automobilisti e lunghe code su vari tratti stradali. Autostrade, tramite Isoradio, ha fatto l`appello a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo. L`autostrada rimane aperta per i mezzi di soccorso ma la richiesta è di non transitare se non per urgenze.

Allagamenti anche all`altezza di Solarolo e Castelbolognese, in direzione di Rimini. Allagata l`area di servizio Santerno.

Come vediamo dalle immagini, l'acqua è entrata sulle corsie dell'autostrada nei pressi di Faenza, e sono in corso salvataggi anche per mezzo di elicotteri.