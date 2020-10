Fitte nebbie in pianura Padana, interrotta Venezia-Empoli di serie B

Gli effetti dell'alta pressione iniziano a farsi sempre più marcati sulle regioni del nord e dell'alto Tirreno, dove umidità elevata e accentuate escursioni termiche producono foschie e nebbie a tratti molto fitte e persistenti.

La giornata odierna si è rivelata grigia e uggiosa, tipicamente autunnale, su tante aree della Val Padana, dal Piemonte al Veneto, soprattutto nelle aree prossime al Po.

Le fitte nebbie non si sono diradate nemmeno per un minuto, anzi, nel corso del pomeriggio si sono intensificate ulteriormente riducendo drasticamente la visibilità.

Fittissimi banchi di nebbia hanno avvolto anche Venezia, dove è in scena il match di serie B tra Venezia ed Empoli: la partita è stata momentaneamente sospesa a causa della visibilità estremamente ridotta.

Nebbie fitte con visibilità inferiore ai 70 metri anche su alcune zone di pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia.



PROSSIME ORE ANCORA TANTA NEBBIA | I banchi di nebbia persisteranno anche nelle prossime ore e dovrebbero ulteriormente infittirsi tra la tarda sera e la notte. Prestare massima attenzione alla circolazione stradale.