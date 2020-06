Eccezionale ondata di caldo in Siberia: raggiunti i 38 gradi a Verkhoyansk!

Una Siberia abituata a temperature glaciali ha assaporato una clamorosa ondata di caldo negli ultimi giorni. La colonnina di mercurio si è letteralmente impennata tanto da sfondare il muro dei 30°C in regioni assolutamente poco abituate al caldo del Mediterraneo o ancor di più al caldo tropicale.

A Verkhoyansk, piccola cittadina siberiana situata oltre il circolo polare Artico e abituata a temperature inferiori ai -45°C nel corso dell'inverno, la temperatura massima ha clamorosamente raggiunto i +38°C nella giornata di sabato 20 giugno. Si tratta della temperatura più alta mai registrata in Siberia a queste latitudini. In questa città la temperatura più bassa di sempre è di ben -67,8°C, quindi potrete benissimo immaginare di quale temperatura folle stiamo commentando in questi minuti!