Disastro al Colle di Tenda: la strada del tunnel che collega Piemonte e Francia non c'Ã¨ piÃ¹

Sono impressionanti e drammatiche le immagini che arrivano dalla zona del Colle di Tenda, in territorio francese al confine con il Piemonte.

Le piogge alluvionali di Venerdì hanno portato al crollo della strada che porta all'imbocco del tunnel internazionale di Tenda, lato francese. Una enorme voragine ha inghiottito terreno e asfalto, cancellando il tratto stradale che consentiva alla provincia di Cuneo di connettersi alla Costa Azzurra e alla Liguria tramite le Alpi.

Anche il percorso di collegamento tra Piemonte e Liguria, in galleria, è completamente allagato e inagibile.

Dunque, quest`inverno, sarà quasi certamente impossibile raggiungere le località sciistiche cuneesi attraverso il valico, tradizionale sbocco dei flussi turistici dalla Liguria e dall`entroterra di Nizza e Montecarlo.

???

Intanto, oggi è stato trovato morto nel Roya a tre chilometri dal confine con l`Italia Armand Giordano, il pastore francese di origine italiana disperso da venerdì dopo la burrasca. Il fratello, tratto in salvo, aveva raccontato di averlo visto trascinare via dai flutti durante la tempesta. Ora, la notizia del tragico ritrovamento da parte dei soccorritori francesi.

Nella foto di Florent Adamo: Colle di tenda, strada collassata.