Disastro a Milano: grandine enorme causa ingenti danni, centinaia di auto "sfondate"

Come ampiamente previsto stiamo assistendo alla formazione di diffusi e forti temporali sulle regioni settentrionali.

A causa dei forti contrasti termici e dell'elevata energia in gioco i fenomeni stanno risultando anche violenti, in molti casi accompagnati da grandinate di grossa taglia.

E' il caso di quanto accaduto a Milano nel pomeriggio odierno, interessata da una supercella (struttura temporalesca dotata di mesociclone che può generare anche un tornado) che ha causato molti disagi e purtroppo parecchi danni, ancora da quantificare.

Il temporale ha dato vita a grandinate di una violenza estrema, con chicchi grossi 5-6 centimetri (localmente anche 7-8 centimetri). La zona est e sud dell'area metropolitana di Milano sono probabilmente le più colpite dal fenomeno.

In questo video possiamo vedere le conseguenze della grandine caduta a Rozzano, pochi chilometri a Sud di Milano, dove decine di auto presso un centro commerciale sono state pesantemente danneggiate dalle enormi "palle" di ghiaccio.

Danni simili in diversi altri punti del sud-est milanese, ma pioggia e grandine (anche se meno violenta) non hanno risparmiato nemmeno il centro di Milano.