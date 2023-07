Devastanti temporali al Nord: muore una 16enne scout travolta da un albero nel bresciano

E' stata una notte infernale per il maltempo e i violentissimi temporali che hanno colpito gran parte del Nord Italia., fenomeni estremi si sono abbattuti su Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli, provocando una scia di devastazione e danni davvero eccezionale. A causare le maggiori criticità le raffiche di vento e le grandinate devastanti.

Altra vittima del maltempo in Lombardia

In tarda nottata un temporale estremamente intenso ha colpito nuovamente il milanese e la Brianza, arrecando altri danni. Centinaia gli alberi caduti, molte anche le abitazioni scoperchiate o danneggiate. Nel Bresciano, altra provincia duramente colpita, una ragazza ha perso la vita. Si tratta di una scout 16enne morta travolta da un albero mentre si trovava nella sua tenda in un campo scout insieme ad altri coetanei nella località di Cedegolo. Alle prime luci dell`alba, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo della ragazza emesso in sicurezza gli altri ragazzi nel palazzetto del paese evacuando, di fatto, il campo scout. Ieri un'altra donna aveva perso la vita sempre a causa del maltempo a Lissone.