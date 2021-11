Devastanti grandinate in Sicilia: danni ad agricoltura e automobili

Forti temporali hanno colpito nelle ultime ore la Sicilia, interessata da un persistente flusso di correnti umide e instabili provenienti da Sud che alimentano fenomeni anche di notevole intensità.

Temporali di forte intensità si sono verificati stamane fra le province di Palermo, Trapani e Agrigento. Un temporale ha dato luogo in particolare a una grandinata devastante nella località di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Chicchi di grandine grossi anche 4-5 centimetri hanno colpito duramente la piccola cittadina tirrenica e le zone limitrofe, causando danni non soltanto all'agricoltura locale ma anche a diverse automobili, con ammaccature e vetri rotti.



Forti grandinate, con chicchi di dimensioni simili, anche nell'entroterra agrigentino. In queste immagini siamo a Lucca Sicula.