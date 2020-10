Devastante grandinata in Libia: auto distrutte da chicchi grandi fino a 10 centimetri!

Nella giornata di ieri dei forti temporali si sono sviluppati sul nord-Africa, colpendo pesantemente la Libia. Lo scontro fra aria mite presente in loco e aria nettamente più fresca che è affluita da nord ha favorito lo sviluppo di fenomeni molto intensi.

Una grandinata eccezionale, originata da una supercella temporalesca, ha colpito la zona di Misurata, sul Golfo della Sirte.

Chicchi di grandine grossi anche 8-10 centimetri, come si evince dalle immagini, hanno provocato danni ingenti. Gravi le conseguenze alla vegetazione locale ma anche a diverse automobili e alcuni edifici esposti, con vetri andati in frantumi a causa delle dimensioni terribili della grandinata.

Il violento temporale ha creato momenti di panico fra i cittadini ma fortunatamente non sono state segnalate vittime.