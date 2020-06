Devastante grandinata in Canada: edifici "bucherellati" da proiettili di ghiaccio (VIDEO)

Impressionanti le immagini che arrivano dalla località canadese di Calgary, nello stato dell'Alberta, dove nella giornata di Sabato si è abbattuta una violentissima grandinata durante un forte temporale che ha causato purtroppo danni ingenti.

La grandine, a tratti di grosse dimensioni, ha infatti devastato piante, giardini, automobili e danneggiato perfino muri esterni e finestre di abitazioni, come si può vedere da queste immagini.

Si tratta di una delle prime grandinate di queste proporzioni in stagione per il Canada. Fortunatamente non risultano danni a persone.