Devastante grandinata a Frosinone: danni e vetri delle auto in frantumi

E' una giornata di forte maltempo per il Lazio dove continuano a verificarsi temporali e nubifragi. Dopo la tromba d'aria e il forte temporale che ha colpito stamane la provincia di Roma (leggi qui la notizia del tornado a Civitavecchia), un temporale a "supercella" ha investito la provincia di Frosinone.

Il maltempo si è abbattuto in molte zone della Ciociaria creando non pochi disagi alla popolazione. I danni maggiori li ha portati la grandine, che ha raggiunto dimensioni importanti in varie località, specialmente nell'area compresa fra Frosinone e Cassino.

Chicchi di grosse dimensioni hanno colpito Frosinone città, in particolar modo i quartieri a nord. Diverse automobili sono state danneggiate, come possiamo vedere dalle immagini. Danni anche a vegetazione e agricoltura locale e ad alcune abitazioni.

I chicchi di grandine hanno raggiunto i 4-6 centimetri di grandezza a Frosinone e in altri comuni vicini.